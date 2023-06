Se faire offrir la table des types in-game – Cassette Beasts

Lords of the Fallen montre pas mal de gameplay et explique comment fonctionnent ses deux mondes

Lords of the Fallen montre pas mal de gameplay et explique comment fonctionnent ses deux mondes

Ritual Studios annonce Fretless – The Wrath of Riffson, un RPG mêlant deck building et Heavy Metal

Ritual Studios annonce Fretless – The Wrath of Riffson, un RPG mêlant deck building et Heavy Metal

The Legend of Zelda : Un film serait sur le point d’être approuvé chez Nintendo et Universal

The Legend of Zelda : Un film serait sur le point d’être approuvé chez Nintendo et Universal

Shadows of the Damned s’offre un remaster à la surprise générale

Shadows of the Damned s’offre un remaster à la surprise générale

Throne and Liberty : Le MMO d’Amazon et de NCSOFT dévoile un nouveau trailer avec un test technique en approche

Throne and Liberty : Le MMO d’Amazon et de NCSOFT dévoile un nouveau trailer avec un test technique en approche

Path of Exile 2 sort enfin de l’ombre avec du gameplay et un rendez-vous cet été

Path of Exile 2 sort enfin de l’ombre avec du gameplay et un rendez-vous cet été