Diablo IV : Blizzard révèle l’heure à laquelle il sera possible de jouer au jeu et à son accès anticipé

Le président de Blizzard a publié un nouveau tweet pour corriger l’une de ses précédentes déclarations, afin de donner les vrais horaires pour le lancement de Diablo IV. Celui-ci s’effectuera en deux temps puisque celles et ceux qui ont précommandé l’édition Deluxe ou l’édition Ultimate du jeu pourront participer à un accès anticipé afin de jouer quelques jours en avance.

Oops, I was wrong! Early access for Deluxe and Ultimate pre-orders in the US is Thursday 6/1 at 4PM, 6/2 at 12am in Europe, 6/2 at 8am in Asia. Regular launch 6/5 at 4pm, 6/6 at 12am Europe, and 6/6 8am Asia. https://t.co/ArlnmZE3AJ

— Mike Ybarra (@Qwik) April 5, 2023