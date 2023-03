Diablo IV : Blizzard prévient qu’il pourrait y avoir des grosses files d’attente pour la bêta de ce week-end

Le lancement du premier week-end de bêta de Diablo IV ne s’est pas effectué sans couacs, mais Blizzard a rappelé que ces incidents aidaient beaucoup le studio à faire en sorte qu’ils ne se reproduisent pas, surtout pour la sortie de la version complète du jeu. De quoi espérer un deuxième week-end avec moins de soucis ? Pas forcément et ce de l’aveu même de Blizzard, qui préfère être prudent en prévenant sa communauté que les premières heures de la bêta pourraient être compliquées.

As we prepare to open the gates to Sanctuary, we'd like to remind our players that the #DiabloIV Open Beta is a test to ensure a smooth launch.

We expect unprecedented traffic and queue times as a result. We appreciate your patience & understanding.

📜: https://t.co/Q4Q3Manehg

— Diablo (@Diablo) March 23, 2023