Descenders Next vous invite à dévaler les pistes dès maintenant sur les consoles Xbox et sur PC

L’accès anticipé est lancé

Le retard accordé à l’équipe aura permis de corriger quelques petits soucis avant de lancer le jeu de manière plus sereine, en prenant en compte les retours de la communauté. Descenders Next est maintenant prêt, du moins prêt à être lancé en accès anticipé. Une période qui devrait durer pas mal de mois et qui permettra au studio de rajouter du contenu assez régulièrement, à l’image de nouveaux sports.

Depuis hier soir, il est possible d’acheter le jeu sur Steam et sur les consoles Xbox, en plus d’en profiter directement sur le Xbox Game Pass. Une nouvelle vidéo de gameplay a été partagée pour fêter ce lancement.

Dans Descenders Next, les amateurs de sports extrêmes seront aux anges avec des pistes à dévaler à toute allure avec votre snowboard, ou même votre mountainboard lorsque la neige n’est pas au rendez-vous, et ce aussi bien en solo qu’en multijoueur. Plusieurs parcs sont mis à disposition pour tous les niveaux, avec des mécaniques uniques pour que chacun trouve son terrain de jeu préféré.

Descenders Next est désormais disponible sur PC (Steam), Xbox One et Xbox Series.