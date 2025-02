Descenders Next se lancera sur les pistes noires le 9 avril sur Xbox Series, Xbox One et PC

Descenders Next, le deuxième opus de la licence de sport extrême affûte ses planches. Le titre de RageSquid et No More Robots s’était déjà laissé approcher à la Gamescom, en marge de son annonce, pour un premier aperçu aussi grisant que déstabilisant. Désormais, la sortie approche tout doucement puisque celle-ci est calée début avril, et pas sur toutes les plateformes malheureusement.