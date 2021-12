Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ajoutera Enmu, Tamayo et Yushiro en derniers démons

Si aucun démon n’était jouable à son lancement, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles a depuis ajouté quatre nouveaux personnages à son roster, comme Yahaba et Susamaru. On connait aujourd’hui l’identité des deux derniers démons à rejoindre le casting, comme le révèle le Weekly Jump.

Trois noms, mais seulement deux personnages jouables

Ce sont donc Enmu, Tamayo et Yushiro qui vont rejoindre le roster du jeu d’ici mi-décembre selon le magazine. Donc trois démons ? Pas totalement, car Tamayo et Yushiro sont comptés comme étant un seul et même personnage, ce qui veut dire que l’un des deux sera seulement présent lors d’attaques spéciales dans des combos ou autres.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.