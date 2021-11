Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles : La mise à jour 1.20 avec Yahaba et Susamaru est déployée

Sorti en octobre dernier, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles souffrait malheureusement d’un casting relativement pauvre. Cependant, les développeurs de CyberConnect2 nous avaient promis des mises à jour pour apporter de nouveaux personnages. Bonne nouvelle, la mise à jour v1.20 est disponible et apporte deux nouveaux combattants.

Les nouveautés de la mise à jour v1.20

Dès maintenant, deux nouveaux personnages sont ajoutés au casting. Et il ne s’agit pas de n’importe qui puisque ce sont deux démons, à savoir Yahaba et Susamaru. Après Rui et Akaza en début de mois, ces deux démons deviennent enfin jouables dans le mode versus. Ils reprennent bien sûr les techniques qu’on leur connait, avec Yahaba qui utilise des flèches pour manipuler les forces directionnelles et Susamaru, qui met à profit ses nombreux bras, avec sa force et son ballon.

Egalement, cette mise à jour v1.20 apporte d’autres nouveautés : le mode 60 Fps est enfin disponible, et permet de profiter d’un meilleur framerate sur PC et les consoles adaptées. Celui-ci est compatible avec le mode histoire et certaines parties du mode versus en hors ligne. De nouvelles missions en ligne ont aussi été rajoutées, histoire de coller à l’apparition des nouveaux démons.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et PlayStation 5. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet.