Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles aura droit à 6 personnages gratuits en DLC

Souhaitant sans doute coller le plus possible à la diffusion de la saison 2 de l’anime, la sortie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles en octobre laisse entrevoir un roster de personnages jouables presque incomplet, étant donné qu’aucun démon n’est de la partie. Aniplex et CyberConnect 2 avait cependant tenu à nous rassurer en déclarant que ces derniers seraient ajoutés gratuitement au jeu, et on a désormais plus de détails.

Trois updates majeures après le lancement

Le studio et l’éditeur du jeu ont annoncé via le Weekly Jump (rapporté par Gematsu) que le jeu allait avoir droit à trois grosses mises à jour, qui permettront d’ajouter gratuitement deux personnages en plus au casting à chaque fois. On arrive donc à un total de six personnages supplémentaires, qui seront heureusement disponibles sans dépenser un sou de plus.

Cela étant dit, il n’est pas précisé si ces six personnages seront tous des démons. On imagine que CyberConnect 2 va profiter du lancement de la saison 2 pour ajouter certains chasseurs de démons qui seront au coeur des arcs adaptés, mais rien n’est sûr. Ces updates n’ont pas encore été datées.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.