Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles : Les démons seront jouables, mais après le lancement

Pendant que Aniplex et CyberConnect 2 nous présentaient le casting de personnages jouables de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, les fans commençaient à s’impatienter du fait de ne voir aucun démon (en dehors de Nezuko) dans le roster. Et les craintes étaient justifiées, puisque l’on a aujourd’hui la confirmation qu’aucun démon ne sera disponible, du moins au lancement.

Des ajouts qui seront heureusement gratuits

Derrière cette mauvaise nouvelle s’en cache une meilleure, puisque l’on apprend via Gematsu que le studio va bien rendre certains démons jouables, mais que ceux-ci arriveront via des mises à jour gratuites après le lancement.

On peut déjà être soulagé de voir que ces personnages ne seront donc pas payants, mais il faudra visiblement patienter encore quelques temps après le lancement du jeu pour les prendre en main. On se console comme on peut avec une nouvelle poignée d’images qui illustre l’arc du Mont Natagumo.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.