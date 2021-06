Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles publie un trailer avec d’autres personnages gags

On pensait avoir fait le tour des versions alternatives des personnages de Demon Slayer dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles nous a encore surpris avec l’ajout de Zenitsu, Inosuke et Shinobu de la version Gakuen du manga. Après la confirmation vient donc la vidéo de présentation de ces trois « nouveaux » combattants.

Zenitsu qui se bat avec un balai, c’est quelque chose

Comme Tanjiro et compagnies, ces personnages disposent d’un moveset similaire à leur version de base, si ce n’est leur finish move qui sera différent, et visiblement basé sur l’humour.

On aimerait croire qu’on a désormais fait le tour des personnages gags pour ce roster, mais CyberConnect 2 nous a prouvé qu’on est à l’abri de rien et on espère plus grand chose à ce stade. Espérons que notre cynisme s’estompera avec l’arrivée de vrais personnages dans les semaines à venir.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.