Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ajoute également de nouvelles versions pour Zenitsu, Inosuke et Shinobu

Visiblement, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles va nous sortir tout le casting en double tiré du spin-off comique Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari. Car après Tanjiro, Nezuko, et Giyu, c’est au tour de Zenitsu, Inosuke, et Shinobu de mettre leurs uniformes scolaires.

Et les démons dans tout ca ?

Comme chaque semaine, Gematsu relaye les informations du dernier Weekly Jump nous apportant les nouveaux personnages ajoutés au casting du jeu de combat développé par CyberConnect2. Malgré la popularité du manga et surtout de l’anime (avec le film « Le Train de l’infini » qui a plutôt bien marché), on sent tout de même que le casting se révèle assez limité pour l’instant étant donné que de nombreux combattants n’ont pas encore montré de quoi ils sont capables comme la majeure partie des neuf piliers.

Sachant que les adaptations en jeu vidéo se calent généralement sur l’anime, il faudra se contenter pour l’instant de redites des personnages connus en attendant la saison 2 cette année même si l’on attend encore de voir les démons. Nous aurons donc des versions « comiques » de Znitsu Agatsuna, Ihosuke Hashibira et Shinobu Kosho. Comme pour pour Tanjiro, Nezuko, et Giyu, on imagine des attaques ultimes assez barrées. Nous devrions avoir du gameplay dans les prochains jours. Au moins cela permet d’avoir Inosuke jouable sans son masque.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.