Débrief’ : Resident Evil Village, Sherlock Holmes, Crimson Desert et Uncharted 5 ?

Voici le débrief’ de la semaine en vidéo, où l’on vous résume les temps forts des derniers jours en moins de 10 minutes top chrono. On y parle bien sûr du Resident Evil Showcase avec la date de sortie de Resident Evil Village ainsi que de l’annonce de Re:Verse, les infos sur Sherlock Holmes Chapter One et notre interview de Crimson Desert ou encore les mouvements du côté de plusieurs studios Sony. Bien sûr, on vous rappelle également que nous avons annoncé il y a peu une nouvelle édition de l’AG French Direct.