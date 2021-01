L’AG French Direct devient un événement récurrent, une nouvelle édition prochainement

Avec la situation sanitaire actuelle et l’absence d’événements physiques, la communication des studios s’est encore plus tournée vers le digital. C’est pourquoi, en août dernier, nous avons lancé une initiative inédite nommée AG French Direct. Un événement numérique, 100% indépendant, où l’on met en avant les productions francophones. Et nous sommes heureux de vous annoncer qu’une nouvelle édition arrive prochainement.

L’AG French Direct, un nouveau rendez-vous

Le 26 août dernier, nous vous avions dévoilé notre toute première édition de l’AG French Direct. Un événement consacré aux magnifiques créations de notre territoire à travers une présentation en ligne regroupant diverses annonces de jeux, trailers exclusifs et journaux de développeurs. Autour de ce format principal s’articulent d’autres contenus produits par notre équipe avec des interviews, des aperçus et des discussions avec les développeurs.

L’objectif de cette initiative est de mettre en lumière la scène francophone. Ainsi, après une première édition qui a dépassé nos attentes et qui a été très bien reçue par le public et les développeurs, nous sommes fiers de vous annoncer que l’AG French Direct devient un événement récurrent et proposera d’autres éditions à l’avenir.

Notre objectif est de faire de cet événement un rendez-vous régulier pour les acteurs du milieu afin de leur permettre de présenter leurs futurs projets à toutes les joueurs et tous les joueurs français(es). Un événement intimiste, où les studios peuvent directement communiquer avec le public français.

Une seconde édition prochainement

Rendre l’événement récurrent amorce bien sûr l’arrivée d’une seconde édition. C’est donc officiel, un nouvel AG French Direct est en préparation pour début 2021. Celui-ci proposera un format similaire à la première édition avec une présentation en vidéo des futurs jeux vidéo qui sortiront dans les mois et années à venir sur consoles et PC. L’occasion idéale de s’informer sur les futures créations locales.

Une seconde édition qui sera avant tout sur le signe de la stabilité afin de nous permettre d’équilibrer le format suite à vos retours. Par ailleurs, un compte Twitter dédié est mis en ligne pour suivre toute l’actualité de l’AG French Direct que l’on vous invite à suivre à cette adresse. Cette présentation sera proposée avec des commentaires en français ainsi qu’un sous-titrage intégral dans notre langue et en anglais dès sa diffusion.

Nous avons hâte de vous montrer le futur du jeu vidéo français. Une première liste des participants et la date seront communiquées ultérieurement.

Vous êtes développeur et souhaitez participer ?

Si vous êtes développeur, éditeur ou acteur dans le milieu du jeu vidéo francophone, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à l’AG French Direct. Vous pouvez nous contacter par mail à contact[at]actugaming.net ou directement via nos réseaux sociaux, tels que nos comptes Twitter @ActuG et @AGFrenchDirect.

(Re)voir l’édition du 26.08.2020

Si vous souhaitez découvrir ou revoir l’édition du 26 août dernier, vous retrouverez la rediffusion plus bas. Arkane Studios, The Game Bakers, Focus Home Interactive, Microïds, Square Squid, Goblinz Studio, Shiro Games et de nombreux autres studios talentueux nous ont fait confiance :