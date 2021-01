Comme toutes les semaines, on vous propose un débrief’ de l’actualité. Pour ce dimanche, on revient sur les nombreuses annonces de Lucasfilm, entre la création de Lucasfilm Games, d’un jeu Indiana Jones ou encore d’un partenariat avec Ubisoft pour un Star Wars en monde ouvert. On revient également sur le mea-culpa de CD Projekt vis-à-vis de Cyberpunk 2077 ou encore des reports, comme celui de Hogwarts Legacy.