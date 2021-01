Resident Evil Village sortira le 7 mai 2021, nouveau trailer et une démo PS5 disponible maintenant

Le Resident Evil Showcase promettait de mettre en avant le futur de la série Resident Evil, qui est forcément lié de très près à Resident Evil Village, prochain épisode majeur pour la saga. Comme prévu, le titre a eu droit à un nouveau trailer, qui nous permet d’en apprendre un peu plus sur le jeu de Capcom.

Un trailer et du gameplay

L’aventure d’Ethan continue donc dans ce nouvel épisode, avec de nouvelles menaces à affronter dans un château aussi lugubre que prévu. La grande femme, nommée Lady Dimitrescu, que l’on peut voir dans le trailer semble être la principale source de ses problèmes, et on peut brièvement voir Chris Redfield dans ce même trailer.

Ethan sera à la recherche de sa fille kidnappée, et devra traverser le village pour entrer au sein du château, comme on l’a vu dans la première vidéo de gameplay commentée.

Ethan fera la rencontre d’un comité d’accueil peu chaleureux, mais sera en mesure de se défendre lorsqu’il sera armé. En dehors de l’aspect traditionnel des combats, il faudra aussi penser à se protéger contre les diverses menaces via un système de garde. Du crafting sera présent pour s’équiper au mieux afin de survivre, et le marchand pourra vous aider à cela.

Quand sortira Resident Evil Village ?

Mais cette présentation servait également à annoncer une nouvelle majeure, la date de sortie du jeu. Vous pourrez donc mettre la main sur Resident Evil Village dès le 7 mai 2021 sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Il sera possible de passer de la PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series gratuitement via une mise à jour.

On apprend aussi que le jeu va s’offrir une démo exclusive à la PlayStation 5. Cette démo sera un peu spéciale puisque l’on incarnera pas Ethan mais la « Maiden » dans un niveau inédit.

Ici, pas de combat, mais il faudra s’échapper du donjon en explorant les lieux afin d’avoir un aperçu du monde de Resident Evil Village. Les joueurs d’autres plateformes devront malheureusement attendre ce printemps pour découvrir une autre démo, qui sera disponible pour tous.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.