Sherlock Holmes Chapter One : Frogwares parle de la durée de vie et de l’open-world en vidéo

Frogwares devrait nous donner une nouvelle vision sur le personnage de Sherlock Holmes dès cette année avec la sortie de Sherlock Holmes: Chapter One, qui reviendra sur la jeunesse du détective. Après nous avoir présenté son monde il y a quelques mois, le jeu refait enfin surface avec une nouvelle vidéo, où les développeurs répondent aux questions les plus fréquemment posées sur le jeu.

Tout savoir sur la durée de vie, l’open-world, les quêtes…

La vidéo commence d’abord par revenir sur la durée de vie du jeu, ou plutôt le nombre d’affaires de cet opus. On apprend alors que le jeune Sherlock devra mener 5 enquêtes différentes durant la campagne principale, avec 30 quêtes annexes à effectuer en dehors de cela, avec certaines d’entres elles qui seront aussi longues que les quêtes principales.

Ces quêtes aboutiront d’ailleurs à plusieurs fins selon vos choix et vos déductions (vous pouvez accuser la mauvaise personne lors d’une enquête sans avoir un game over). Tout cela aboutira à une durée de vie comprise en 12 et 15 heures de jeu pour l’histoire principale, contre 40 à 50 heures pour tout voir.

Ces quêtes ne concerneront pas que la mort de la mère de Sherlock, et notre jeune détective fera tout pour faire ses preuves auprès des habitants de l’île. Il pourra s’y balader librement puisqu’il s’agit bien d’un open-world. Sherlock pourra aussi remettre sur pied le vieux manoir familial en achetant de nouveaux meubles ou en les gagnant via diverses quêtes.

Histoire de personnaliser votre aventure, il sera possible de trouver d’autres costumes pour Sherlock, ce qui l’aidera à intégrer certains groupes sociaux, un peu à la manière de Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter.

Malheureusement, les développeurs ne sont pas encore prêts pour montrer du gameplay, il faudra donc se montrer patient. On apprend au moins que Alex Jordan jouera Sherlock Holmes (ce qui était déjà le cas dans le précédent opus), tandis que Wil Coban (qui a joué plusieurs personnages dans Horizon Zero Dawn) interprétera le mystérieux Jon.

Sherlock Holmes: Chapter One sera disponible en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.