Crimson Desert : Notre interview avec Pearl Abyss (Solo, univers, influences…)

Annoncé fin 2019 et présenté aux yeux de tous lors des Game Awards en fin d’année dernière, Crimson Desert est le prochain projet ambitieux de Pearl Abyss. Sa bande-annonce lors de la cérémonie a fait fureur et a sans doute fait vibrer les amateurs de jeux d’action/aventure ou celles et ceux qui aiment Dragon’s Dogma. On a eu l’opportunité de poser quelques questions à l’équipe de développement au cours d’une interview et l’on vous partage notre entrevue.

Présentation, MMO et jeu solo

Tout d’abord enchanté et merci pour votre temps ! Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Daeil Kim, fondateur de Pearl Abyss et producteur executif de Crimson Desert, actuellement à la tête du développement. Je suis accompagné par les coproducteurs HwanKyoung Jung (ancien directeur de RYL Online) et Seong Woo Lee (ancien designer en chef pour RYL Online et C9), ainsi que de notre designer en charge des combats Hyoseok Chae (ancien développeur en charge de C9 et Black Desert).

La grande question depuis la présentation aux Game Awards est, pourquoi avez-vous laissé derrière l’aspect MMO pour un action RPG avec des composantes en ligne ?

SeongWoo Lee : Il y a des moments où c’est amusant de jouer avec d’autres joueurs, mais l’opposé est parfois vrai aussi. C’est pourquoi nous avons inclus à la fois un mode qui est focalisé sur les éléments d’action-aventure du jeu, ainsi qu’un mode qui permet aux joueurs de jouer en coopération.

Les joueurs auront la possibilité de prendre une pause en passant de l’aspect compétitif du jeu en ligne au mode solo, et ensuite de repasser au mode multijoueur lorsqu’ils auront envie de jouer avec d’autres joueurs à nouveau. Comme cela a été montré dans le trailer, le voyage de Macduff sera centré sur le mode solo. Le mode multijoueur offrira une chance aux joueurs de profiter du jeu de la façon dont ils en ont envie.

Puisqu’il ne s’agit plus d’un pur MMO, pouvez-vous nous dire quelles sont les fonctionnalités multijoueurs du jeu ? Est-ce que l’on peut s’attendre à du PvP, de la coop, du matchmaking ?

HwanKyoung Jung : Lorsque vous jouez en mode solo et que vous avez envie d’engager d’autres (ndlr : sous-entendu, d’autres mercenaires), tout ce que vous avez à faire est d’aller au village. Dans le village, vous pourrez voir d’autres utilisateurs dans un mode que nous appellerons « Another Journey » (un nom qui n’est pas définitif) et interagir avec les gens. Si vous le souhaitez, vous pouvez même créer une fête et jouer des missions difficiles avec eux. Dans le village, vous pourrez également entrer en compétition avec d’autres joueurs et jouer à des mini-jeux ensemble.

Si un joueur veut absolument faire Crimson Desert en solo, c’est possible ?

SeongWoo Lee : Les joueurs qui veulent vraiment profiter du jeu seul peuvent choisir de le faire. Nous pensons que donner aux gens la possibilité de jouer en solo dans un jeu qui offre du multijoueur est important. Nous ne pouvons pas dire avec certitude si le jeu coopératif sera possible pour tout le contenu du titre puisque celui-ci est encore en développement.

Une question qui titille souvent les joueurs : peut-on jouer sans connexion ? Sera-t-il nécessaire d’avoir une connexion internet permanente pour faire l’histoire ?

HwanKyoung Jung Nous ne pouvons pas encore vous donner de réponse définitive puisque nous sommes toujours en développement. Néanmoins, nous visons à rendre le jeu jouable par autant de joueurs que possible.

Monde et personnages

Pouvez-vous nous en dire plus sur le protagoniste, sa quête et les personnages aperçus dans le trailer ?

HwanKyoung Jung : Macduff est un personnage aux multiples facettes qui prend la responsabilité de mener son groupe de mercenaires pendant qu’il lutte contre les douleurs de son passé. Chacun des personnages dans le jeu aura sa propre histoire et son désir personnel de regagner leurs terres perdues, mais en étant souvent confronté à la réalité qui les ramène à la vie de mercenaire.

Vous vous souvenez peut-être des personnages du groupe de Macduff dans le trailer. Il y a Yann, qui a rejoint Macduff après s’être échappé des mines où il était forcé de travailler en tant qu’esclave, Oongka, un orc qui a perdu sa mère à cause des soldats Demenissian, et Elai, qui a rejoint le groupe de mercenaire de Macduff afin de protéger ses fils.

Est-ce qu’il y aura un arbre de compétences pour le héros ? Pourra-t-on contrôler d’autres personnages ?

Hyoseok Chae : En surface, Crimson Desert va se cantonner aux nombreuses règles d’un RPG traditionnel. Nous comprenons que les éléments d’action-aventure d’un jeu contribuent grandement à la qualité du gameplay et nous souhaitons retrouver cela dans le développement de Crimson Desert. En faisant cela, nous développons des systèmes de jeu qui lient l’acquisition de nouvelles capacités pour le joueur à son avancement dans l’histoire. Notre but est de créer un système de progression qui est unique au style Pearl Abyss sur des jeux d’action-aventure. Nous ne pouvons malheureusement pas rentrer spécifiquement dans les détails pour le moment concernant les autres personnages qui pourront être joués.

Quelles sont vos influences pour Crimson Desert ? On peut ressentir quelques touches de Dragon’s Dogma et une légère influence de The Witcher non ?

SeongWoo Lee : Nous sommes aussi bien des développeurs que des joueurs qui aiment jouer et apprécier différents jeux variés. Cela serait un mensonge si je disais que nous n’avons pas été marqué par quelques jeux en particulier, mais en réalité j’ai été influencé par tous les jeux auxquels j’ai joué, et je les respecte tous.

Relations avec Black Desert

Crimson Desert se situe dans le même univers que Black Desert n’est-ce pas ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Est-ce intimement lié ou simplement basé sur le même univers ?

HwanKyoung Jung : Crimson Desert était initialement prévu comme un préquel qui prenait son nom du vaste désert de Black Desert. Cependant, en progressant dans le développement, il s’est transformé en un jeu à part, avec un nouveau monde et de nouveaux personnages. En dehors de quelques exceptions avec certains hommages, vous découvrirez un tout nouveau monde et des personnages inédits dans Crimson Desert.

Avec Crimson Desert, souhaitez-vous vous adresser aux joueurs de Black Desert ou au contraire, séduire d’autres joueurs ?

Hyoseok Chae : Crimson Desert est un type de jeu complétement nouveau. Même si vous n’avez jamais joué à Black Desert, vous n’aurez aucun problème à jouer à Crimson Desert.

Quelles leçons avez-vous tirées du développement de Black Desert Online et utilisées dans Crimson Desert?

Hyoseok Chae : Beaucoup de ce que nous avions appris sur le développement de Black Desert nous a servi pour Crimson Desert. Nous nous sommes surtout concentrés sur l’apport du style de Pearl Abyss sur l’action et les combats. Cependant, plutôt que de voir le jeu comme un successeur de Black Desert, nous souhaitons créer un jeu qui va au-delà de tous les aspects de notre licence déjà existante, notamment en considérant le fait que le jeu est développé à partir d’un nouveau moteur.

Contenus annexes, factions et combats

Est-ce que l’on peut s’attendre à plus de mini-jeux que la pêche ?

SeongWoo Lee : Comme nous l’avons révélé dans le trailer, les joueurs pourront s’attendre à plusieurs mini-jeux qui seront inclus dans le jeu. Nous dévoilerons plus de détails lorsque le développement sera plus avancé.

Que pouvous-vous nous dire sur les « time dungeons » ? (Donjons temporels, le nom français officiel n’ayant pas encore été communiqué)

HwanKyoung Jung : Malheureusement, je ne peux rentrer dans les détails pour l’instant. Nous vous en dirons plus au fur et à mesure que nous développons le jeu.

Comment avez-vous eu l’idée d’inclure de la lutte et des mouvements de taekwondo dans les combats ?

Hyoseok Chae : J’ai effectué beaucoup de recherches sur différentes options afin de créer un style de combat qui n’avait jamais été vu auparavant. Parmi celles-ci, la lutte s’est démarquée par son sens de l’exaltation et de ses mouvements spéciaux, et lorsque nous l’avons apporté cela dans le jeu et testé, nous savions que c’était le meilleur choix possible.

Le personnage qui tient un arc est obligé d’attaquer avec ses pieds parce que ses mains sont prises. Nous pensions alors que la meilleure option qui s’appliquait à cette situation était le Taekwondo, et nous avons vraiment opté pour cela. Evidemment, ce qui en a résulté était simplement incroyable !

Il semblerait qu’il y ait une guerre de factions. Pouvez-vous nous en dire plus ? Est-ce que nos choix auront un impact sur l’évolution de Pywel ?

HwanKyoung Jung : Le continent de Pywel est rempli d’histoires que les joueurs pourront débloquer dans ce que nous appelons « Another Journey » (Nom provisoire), mais comment cela sera amené sera dévoilé plus tard.

Vous souhaitez proposer du contenu régulier. A quoi pouvons-nous nous attendre ? Des quêtes, des régions ?

SeongWoo Lee : Si nous prévoyons bien d’offrir des mises à jour régulières, il est trop tôt pour nous d’entrer dans les détails.

Comment avez-vous vécu la révélation de la bande-annonce aux Game Awards ? Avez-vous été satisfaits des retours ?

HwanKyoung Jung : Crimson Desert a été dévoilé pour la première fois lors du Pearl Abyss Connect 2019 en Corée, puis internationalement aux Game Awards 2020. Les joueurs du monde entier ont été capables de voir à quoi le jeu ressemblait, et de voir du vrai gameplay. Je suis ravi que nous ayons pu montrer cela à tout le monde. Je veux aussi remercier tous les joueurs qui ont montré leur support et leur intérêt durant ces événements. Nous allons beaucoup travailler pour leur offrir un jeu qui mérite tout cet engouement.

Et maintenant, quand est-ce que l’on peut espérer revoir Crimson Desert ?

SeongWoo Lee : Nous serons de retour avec plus d’informations lorsque le développement aura progressé à un certain point qui sera conforme à nos attentes.

Pour finir, avez-vous une petite anecdote à nous raconter ?

SeongWoo Lee : Il y a une scène dans le trailer qui montre un personnage s’envoler à travers le ciel sur le dos d’un dragon. Je me souviens être tombé plusieurs fois, puisqu’il faut être vraiment précis dans les mouvements afin de pouvoir monter sur un dragon !

Nous avons également sorti une vidéo commentée concernant la réalisation de notre trailer de gameplay. Nous apprécions que de nombreuses personnes aient remarqué notre hommage à Indiana Jones à la fin de la vidéo.