Resident Evil Re:Verse, un jeu orienté multijoueur, disponible gratuitement avec Resident Evil Village

Comme on le pensait, Resident Evil Re:Verse a bien été dévoilé lors du Resident Evil Showcase, suite à la fuite de cet après-midi sur le Humble Store. Il s’agira donc bien d’un jeu orienté multijoueur, avec du PvP comme on peut le découvrir dans cette première vidéo.

Un jeu PvP fan-service pour célébrer les 25 ans de la franchise

Le twist de Resident Evil Re:Verse réside dans le fait que l’on incarnera ici les personnages les plus populaires de la saga, de Léon à Claire, en passant par Némésis, comme on peut le voir dans cette vidéo. On aura visiblement droit à des combats en arène où tout ce joyeux monde pourra s’entretuer dans la joie et le sang, avec des matchs pouvant inclure six joueurs.

On remarque que le jeu utilise une direction artistique à mi-chemin entre les derniers épisodes et une sorte de cel-shading, certainement pour se différencier des opus canoniques de la saga.

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas dépenser un sou de plus pour jouer à ce Resident Evil Re:Verse, du moins si vous comptez acheter Resident Evil Village. Le jeu sera en effet accessible gratuitement à tous les possesseurs du huitième épisode.

Le jeu sortira aussi le 7 mai 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais une bêta aura lieu la semaine prochaine. Il faut se rendre sur le site officiel pour s’inscrire et avoir une chance d’y participer.