Deathloop est reporté au second trimestre 2021

Cette année 2020 n’aura pas été avare en reports et cette fois, c’est au tour de Deathloop, le bébé d’Arkane Studios, d’être repoussé à l’année prochaine comme nous l’indique le communiqué diffusé sur le compte Twitter officiel du jeu.

Une sortie pour 2020 loopée

To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT — DEATHLOOP (@deathloop) August 18, 2020

On le rappelle assez régulièrement, la COVID-19 a beaucoup perturbé le monde (et le fait toujours) et bien entendu le secteur du jeu vidéo n’y échappe pas. Comme tous les studios de développement, le travail à la maison a dû s’imposer – avec les avantages mais aussi et surtout les inconvénients que cela a pu apporté – et à ce stade de la confection du jeu, le studio français préfère repousser son titre au second trimestre 2021 afin qu’il sorte dans les meilleures conditions possibles.

Arkane Lyon est bien entendu conscient de la déception qu’une telle nouvelle peut procurer chez les joueurs, mais remercie de la patience et du soutien de ce même public en attendant d’en voir davantage sur le jeu, ce qui est visiblement prévu pour bientôt.

Deathloop est donc attendu l’an prochain sur PC et en exclusivité consoles temporaire sur PlayStation 5.