Du gameplay pour Deathloop à la conférence PS5

Arakne Studios a partagé une séquence de Gameplay pour Deathloop lors de la conférence PS5, ce dernier se faisait bien fait discret depuis un an. Dévoilé lors du Bethesda E3 showcase de 2019, Deathloop était alors présenté comme le nouveau projet des créateurs de Dishonored 2 ou encore Prey.

Avant ce trailer, le gameplay de Deathloop n’était pas encore connu même si le studio nous avait promis un style de jeu « à la Arkane ». C’est enfin chose faite ! Deathloop a présenté un gameplay nerveux, vif et ultra bien rythmé. Les fans des productions d’Arkane ont évidemment fait le parallèle avec la série des Dishonored. La vidéo permet aussi de présenter un peu plus l’univers de Blackreef, la ville dans laquelle nous allons évoluer mais aussi de sa population et des différents protagonistes.

Quelques dizaines de minutes après la présentation, Arkane Studios s’est fendu d’un tweet. Deathloop sera finalement un jeu de lancement, il sortira donc en fin d’année 2020 avec une « exclusivité consoles » sur PS5. Il faut faire la distinction car le titre sortira en même temps sur PC.

We're excited to present never before seen DEATHLOOP gameplay.

We can't wait for you to get your hands on @DEATHLOOP, launching holiday 2020 exclusively on #PS5 and PC. https://t.co/w9Bac8IGRR

— Arkane Studios (@ArkaneStudios) June 11, 2020