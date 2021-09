Deathloop rappelle ses configurations PC recommandées

La rentrée démarre fort avec la sortie de nombreux jeux très attendus, dont fait partie Deathloop. Alors que l’on pensait y jouer un peu plus tôt dans l’année, le jeu d’Arkane Lyon avait pris un peu plus de temps pour se peaufiner, et il est enfin prêt pour nous faire découvrir sa boucle temporelle dès la semaine prochaine. En attendant, on a droit à plus de détails sur la version PC du titre.

Voici les différentes configurations PC de Deathloop

Si on a tendance à parler de Deathloop en tant qu’exclusivité PS5, il ne faut pas oublier qu’on ne parle ici que des consoles, et que la version PC sera bien disponible à la même date. Histoire de voir si votre machine tiendra la route, les recommandations techniques ont été publiées :

Configuration Ultra : 4K / 60 fps en Ultra

Windows 10 64 bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i9-10900K @ 3.70 GHz ou AMD Ryzen 7 3800XT

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go)

DirectX : Version 12

Stockage : 30 Go d’espace disque disponible (SSD)

Configuration recommandée : 1 080p / 60 fps en réglages Hauts

Windows 10 64 bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i7-9700K @ 3.60 GHz ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5700 (8 Go)

DirectX : Version 12

Stockage : 30 Go d’espace disque disponible (SSD)

Configuration minimale : 1 080p / 60 fps avec réglages Bas

Windows 10 64 bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i5-8400 @ 2.80 GHz ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire : 12 Go

Carte graphique : Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

DirectX : Version 12

Stockage : 30 Go d’espace disque disponible (HDD)

Le titre supportera d’ailleurs les écrans ultra larges. Deathloop sera disponible dès le 14 septembre sur PC et PlayStation 5.