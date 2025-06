Death Stranding 2: On The Beach s’offre une nouvelle bande-annonce centrée cette fois-ci sur son gameplay

Depuis sa première bande-annonce, Death Stranding 2: On The Beach a été montrées sous toutes les coutures, mais surtout via le biais de ses impressionnantes cinématiques qui donnent cet aspect cinématographique au titre. C’est pourquoi Hideo Kojima nous a habitué à des trailers particulièrement longs, avec des dialogues cryptiques et des scènes mystérieuses qui n’auront peut-être pas beaucoup plus de sens une fois remises en contexte. Mais pour cette fois, Death Stranding 2 nous est montré via une vidéo qui met en scène ce que la licence a de plus unique : son gameplay.