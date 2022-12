Dead Island 2 : Un nouvelle vidéo de gameplay brutale et sanglante

Malgré son report, Dead Island 2 compte bien faire parler de lui en cette fin d’année pour ne pas se faire oublier. Il faut dire qu’après autant d’années d’attente, il serait dommage que le jeu passe inaperçu, c’est pourquoi Deep Silver nous avait donné rendez-vous pour un showcase spécial autour du titre, nommé « Another Day in HELL-A ». Ce dernier a été riche en nouvelles images, avec un nouveau trailer de gameplay pour ce Dead Island 2.

Mille et une façons de tuer du zombie

Bienvenue à Los Angeles, qui est ici plus proche de l’enfer que du paradis. La ville servira de terrain de jeu macabre à ce Dead Island 2, avec ses rues légendaires et ses paysages iconiques qui perdront un peu de leur charme lorsque des infectés tenteront de vous manger tout cru.

Cette vidéo se concentre également sur le système de combat, plus brutal que jamais, avec un grand arsenal à découvrir. Entre les armes blanches comme les katanas ou les machettes, et les armes à feu explosives, libre à vous d’exploser le cerveau de ces zombies comme vous le souhaitez. Vous aurez même la possibilité de recourir à des capacités d’infectés acquis suite à une mauvaise morsure de votre personnage.

Détail amusant, il a été confirmé lors du show que le jeu intégrerait une reconnaissance vocale nommée Alexa Game Control, qui permettrait de déclencher certaines actions in-game. Malheureusement, cela sera limité à l’anglais aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Unis, sur les plateformes PC et Xbox.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre preview pour plus d’informations. Dead Island 2 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 28 avril 2023.