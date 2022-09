Dead Island 2 : L’édition collector est maintenant disponible en précommande

Dead Island 2 a profité de la Gamescom pour revenir d’entre les morts, après 8 années de silence complet. Un retour très attendu par les amateurs de jeux de zombies, et qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Le jeu nous a montré ses premières images de gameplay, et a maintenant fort à faire pour convaincre le public que l’attente en valait la peine. Mais pour celles et ceux qui sont déjà convaincus, voici où précommander Dead Island 2 ainsi que son édition collector.

Où acheter l’édition collector de Dead Island 2 ?

Il aura fallu attendre un peu, mais l’édition collector du jeu est maintenant disponible à la précommande sur Amazon. Cette édition, nommée Hell.A., est vendue entre 89,99 € (sur PC) et 99,99 € (sur consoles) et contient les éléments suivants :

Le jeu

Un steelbook

Deux pin’s

Six cartes de Tarot des Tueurs

Un écusson

Une carte de voyage de Venice Beach

Le Pass d’extension

Les packs d’armes de série B et dorées

Dead Island 2 est prévu pour le 3 février 2023 sur PC via l’Epic Games Store ainsi que sur consoles PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre est aussi disponible en précommande dans son édition Day One, qui contient le pack d’objets in-game Souvenirs de Banoi.