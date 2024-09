Dead Island 2 revient avec une édition Ultimate et un nouveau mode coopératif, voici le contenu et la date de sortie

Avec un nouveau contenu

Ce n’est pas une grande surprise : Dead Island 2 Ultimate Edition vient d’être annoncée, une version regroupant le jeu de base et tous les contenus sortis entre temps. Autrement dit, les deux extensions majeures que sont Haus et SoLA ainsi que les différents packs d’armes mis en vente depuis. Toutes les mises à jour sont également et logiquement comprises dedans. Des nouveautés sont également prévues.

En effet, le Patch 6 (déjà annoncé il y a quelques semaines) est attendu et introduira « Neighborhood Watch » (Milice de Quartier), un tout nouveau mode horde coopératif, qui opposera les joueurs à des vagues incessantes de zombies. Ce mode ajoutera trois classes aux capacités diverses (un médecin, un chasseur et une ingénieure). On aura aussi l’occasion de partir en New Game Plus, avec un emplacement de compétence supplémentaire et un plafond de niveau plus élevé. Une mise à jour qui sera bien évidemment prévue également pour les personnes qui ont déjà le jeu.

Plus concrètement, l’Edition Ultimate regroupe :

Le jeu de base

Les deux extensions majeures : Haus et SoLA

Le pack Souvenirs de Banoi

Le pack Golden Weapons

Le pack Pulp Weapons

Le pack Red’s Demise

Les six packs de skin Slayer’s Premium

Les mises à jour

La sortie de Dead Island 2: Ultimate Edition est prévue pour le 22 octobre 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. A priori, des versions physiques sont prévues puisqu’une jaquette PlayStation 5 a été aperçue.