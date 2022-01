Dead by Daylight s’offre un nouveau crossover avec SAW dès cette semaine

Dead by Daylight n’a cessé de multiplier les crossovers durant ces dernières années, que ce soit avec d’autres licences vidéoludiques horrifiques bien connues comme Resident Evil, ou des sagas cinématographiques cultes comme Hellraiser ou Scream. Le prochain gros événement du jeu vient d’être teasé sur Twitter, et celui-ci concernera cette fois-ci la célèbre série de films SAW.

Jusqu’où pourrez-vous aller ?

When your life hangs in the balance, how far will you go? Tome 10: #SAW. Coming January 26th. pic.twitter.com/IasQdEsff6 — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) January 24, 2022

On découvre ici un très bref teaser qui vient surtout nous préciser que l’événement consacré à SAW arrivera dans Dead by Daylight le 26 janvier prochain, soit dans deux petits jours. Ce n’est pas la première fois que la saga d’horreur s’invite dans le jeu de Behaviour Interactive, le premier crossover ayant eu lieu en 2018.

IGN rapporte alors que cet événement nous plongera dans les souvenirs d’Amanda Young et le détective Tapp, tout en donnant accès à de nouvelles récompenses, des items en plus et un nouveau tueur à la clé, Jigsaw.

Dead By Daylight est disponible sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.