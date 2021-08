Dead by Daylight : Pinhead de Hellraiser débarque en jeu pour nous coller des sueurs froides

Dead by Daylight multiplie depuis des années les crossovers avec toutes les séries horrifiques, que ce soit dans le jeu vidéo – avec par exemple Resident Evil ou Silent Hill – ou dans le cinéma, avec de grands tueurs et monstres célèbres du grand écran qui arrivent en jeu. On apprend aujourd’hui qu’un autre personnage mythique va bientôt débarquer, à savoir Pinhead de Hellraiser.

On espère que vous n’avez pas peur des piqures

We have such sights to show you! #Hellraiser… coming soon.

PTB info here 👉 https://t.co/fyZpIESRa7 pic.twitter.com/dzrfqb2DFV — Dead by Daylight ⛓ (@DeadByBHVR) August 17, 2021

Le célèbre personnage en provenance du film Hellraiser arrivera donc en septembre dans le jeu, du moins sur les versions PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia, tandis qu’il sera disponible sur mobiles plus tard dans l’année.

On découvre ici un premier teaser pour l’arrivée de cette nouvelle collaboration, tandis que les joueurs et joueuses PC peuvent essayer le personnage en participant au Player Test Build depuis hier.

Le chapitre dédié à la licence Hellraiser nous donne donc rendez-vous pour le mois prochain dans Dead by Daylight.