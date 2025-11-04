Darwin’s Paradox : La pieuvre prend du retard mais arrivera aussi sur Switch 2
Jordan
Konami n’est pas qu’une machine à remake, puisque l’éditeur a toujours à cœur de publier quelques projets externes assez confidentiels qui méritent pour le coup d’œil, à l’image de Darwin’s Paradox. Enfin, plus confidentiel, c’est vite dit, dans la mesure où le jeu est apparu dans un State of Play au début de l’année, mais depuis, beaucoup l’auront certainement oublié. Si le jeu fait reparler de lui aujourd’hui, c’est pour nous dire qu’il ne pourra pas arriver à la date prévue, tout en mettant de côté sa version Switch afin de viser plus haut.
Pas encore prêt à jeter l’encre
L’équipe de ZeDrimTim basée à Paris souhaite finalement prendre un peu plus de temps pour finaliser Darwin’s Paradox, qui est un drôle de jeu d’aventure et de plateformes dans lequel on suit les aventures d’un poulpe, aussi bien dans l’eau qu’en dehors. Initialement prévu pour sortir cette année, le projet se voit maintenant être repoussé à 2026, sans date plus précise pour le moment.
Le studio et Konami nous apprennent par la même occasion que Darwin’s Paradox met à la poubelle sa version Switch auparavant annoncée. Le jeu sortira toujours sur une console de Nintendo, mais ce sera finalement la Switch 2, en plus de ses versions PC, PS5 et Xbox Series qui restent toujours programmées.
Et si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le projet, un premier journal de développeurs a été partagé par Konami, dans lequel le studio français revient les bases de Darwin’s Paradox, aussi bien sur son pitch de départ que sur ses principales mécaniques de gameplay.
