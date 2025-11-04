Darwin’s Paradox : La pieuvre prend du retard mais arrivera aussi sur Switch 2

Konami n’est pas qu’une machine à remake, puisque l’éditeur a toujours à cœur de publier quelques projets externes assez confidentiels qui méritent pour le coup d’œil, à l’image de Darwin’s Paradox. Enfin, plus confidentiel, c’est vite dit, dans la mesure où le jeu est apparu dans un State of Play au début de l’année, mais depuis, beaucoup l’auront certainement oublié. Si le jeu fait reparler de lui aujourd’hui, c’est pour nous dire qu’il ne pourra pas arriver à la date prévue, tout en mettant de côté sa version Switch afin de viser plus haut.

