Test Darwin’s Paradox! – Une aventure aussi tentacool qu’énervante

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
7.5

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

5 heures

Collectionneur

8 heures

Jaquette de Darwin’s Paradox!
Darwin’s Paradox!
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 02/04/2026

  • Un style film d'animation saisissant
  • Variété des situations de gameplay...
  • L'ambiance générale sans faute aucune
  • Incarner un poulpe, quel plaisir !
  • Un humour omniprésent avec de belles références
  • Globalement accessible...
  • Un poil court
  • ... même si de la répétitivité survient en fin d'aventure
  • Quelques errances techniques (crash, lisibilité)
  • Une fin trop abrupte
  • Pas assez de folie dans le sound design
  • ... malgré quelques pics de difficulté mal dosés
7.5

En proposant un gameplay de type 2D dans un environnement 3D, Darwin’s Paradox! met l’accent là où il est incroyable : son univers et la modélisation de tout ce qui touche à celui-ci. Pas de fioriture visuelle ou sonore (voire peut-être pas assez) et une ingéniosité de chaque instant en font une expérience aussi époustouflante qu’agaçante par moments. La faute à une répétitivité de certaines situations, un aspect die & retry parfois trop injuste pour pas grand-chose et une fin amenée de manière trop abrupte après une aventure un poil courte. Hormis cela, c’est un quasi-sans-faute pour ZDT Studio qui parvient à livrer, dès sa première production, un ensemble intelligent, original, cohérent, magnifique visuellement et savamment orchestré artistiquement parlant. Bref, à quand la suite ? Poulpe le meilleur et pour le pire.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Darwin’s Paradox! prend date : l’aventure tentaculaire sortira en avril et se paye une démo

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Darwin’s Paradox! prend date : l’aventure tentaculaire sortira en avril et se paye une démo

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

Darwin’s Paradox : La pieuvre prend du retard mais arrivera aussi sur Switch 2

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Darwin’s Paradox : La pieuvre prend du retard mais arrivera aussi sur Switch 2

Test Life is Strange: Reunion – Le meilleur jeu d’aventure narratif Life is Strange de Deck Nine

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Test Life is Strange: Reunion – Le meilleur jeu d’aventure narratif Life is Strange de Deck Nine
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires