Darwin’s Paradox! prend date : l’aventure tentaculaire sortira en avril et se paye une démo

Darwin’s Paradox! s’est montré plusieurs fois sans jamais donner sa date de sortie. Effectivement, pour les amateurs et amatrices de jeux d’aventure puzzle-plateforme, le jeu de ZDT Studio représente un projet alléchant que celles et ceux qui l’attendent vont pouvoir déjà essayer via une démo disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et Xbox Series X/S dès maintenant, avant sa sortie prévue pour le 2 avril prochain sur ces mêmes plateformes. La date a été révélée par le biais d’un trailer inédit dans lequel notre pieuvre se croit dans une mission tactique à la manière d’un Metal Gear, avec en prime un skin « Snake » exclusif à cette démo.

Pour rappel, avec son style film d’animation, Darwin’s Paradox! nous plongera dans des profondeurs abyssales en incarnant Darwin, un poulpe malin tentant d’échapper à un complexe industriel immense et mystérieux dans lequel il a été enfermé. Capable de nager, se camoufler et bien d’autres compétences, Darwin va devoir surmonter les pièges et dangers les plus létaux pour s’en sortir et révéler la conspiration qui se joue devant lui.

Darwin’s Paradox! sera donc disponible dès le 2 avril prochain, uniquement en version dématérialisée, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.