Dark Hours : Piece of Cake (Hacktag) présente son tout nouveau jeu d’horreur coopératif

Drôle de karma pour les voleurs

Le studio a profité de l’AG French Direct pour faire une nouvelle annonce avec cette fois-ci un tout autre genre, puisque Dark Hours se présente comme un survival-horror qui aura la particularité d’être jouable en coopération de 2 à 4 personnes.

On y incarnera un groupe de voleurs dont le casse va mal tourner, non pas à cause de l’arrivée des forces de l’ordre, mais d’événements surnaturels qui viendront hanter l’hôtel des ventes qui servira de décor au jeu. Nos protagonistes seront donc les proies d’une créature démoniaque qui n’aura de cesse de les poursuivre. Votre but sera donc de lui échapper, et ce n’est qu’avec l’aide de vos coéquipiers que vous pourrez avoir une chance de vous en sortir indemne.

Plus la nuit avancera, plus la créature sera dangereuse, ce qui veut dire qu’il faudra trouver une sortie au plus vite avant qu’elle ne devienne trop puissante. Vous devrez fouiller les lieux pour obtenir des indices ainsi que plusieurs équipements qui vous aideront dans votre tâche.

Ce premier trailer dévoilé lors de l’AG French Direct nous montre une ambiance oppressante où l’obscurité règne, de quoi nous faire frissonner et nous dire que l’on sera heureux de vivre cela en étant en groupe plutôt que seul.

Dark Hours n’a pour l’instant pas de date de sortie annoncée mais on sait au moins qu’il arrivera sur PC, puisque sa page Steam vient d’ouvrir.