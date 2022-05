Crossroads : Piece of Cake Studios dévoile en exclusivité son prochain jeu multijoueur coopératif

C’était LA grosse surprise de fin d’émission de l’AG French Direct de ce printemps 2022. Piece of Cake Studios est décidément bien actif ces derniers temps, et maintenant que Hacktag a bien fonctionné, le studio s’apprête à monter d’un cran ses ambitions. Dévoilé en avant-première dans notre AG French Direct, Crossroads a dévoilé un tout premier trailer, et on vous en dit aujourd’hui un peu plus sur ce nouveau projet.

Les démons envahissent les USA

Crossroad se présente donc comme un jeu d’action qui sera orienté coopération et multijoueur, dans lequel on va incarner des chasseurs de créatures surnaturelles qui s’en prennent à la planète.

Ces bêtes ont notamment attaqué les Etats-Unis, et pendant qu’elles effectuaient un vrai ravage sur le pays, une société secrète rassemblait ses forces pour pouvoir les combattre et protéger la population. On incarnera donc des membres de cette société, qui voyagent à travers les Etats-Unis pour refermer les portails démoniaques par lesquels ces créatures sont apparues dans notre monde.

Il faudra alors sillonner les routes du pays en compagnie d’autres joueurs et joueuses, pour aller chasser du vampire des loups-garous et d’autres créatures fantastiques, jusqu’à combattre des Primordiaux, des démons supérieurs qui demanderont une bonne coopération.

Aucune date de sortie n’a été diffusée pour le moment, mais plus d’informations seront dévoilées prochainement, notamment sur les plateformes visées.