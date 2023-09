Cyberpunk 2077 : Une date pour la mise à jour 2.0 et un nouveau trailer avec Idris Elba pour Phantom Liberty

Une mise à jour gratuite majeure à venir

Contrairement à l’extension, la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 sera gratuite et proposée à tous, du moins à condition de jouer sur PC, PS5 ou Xbox Series. Cette update va notamment retravailler complètement le système de compétences avec même des capacités inédites, même si l’arbre Relic sera quant à lui réservé aux possesseurs du DLC.

De quoi constituer de nouveaux builds visibles en fin d’article, mais on se réjouira surtout des améliorations autour de l’IA et du système de police, qui va lui aussi être complétement repensé. Le studio avait déjà annoncé la liste des nouveautés exclusives à Phantom Liberty, et celles prévues pour la 2.0. CD Projekt nous informe que la mise à jour 2.0 pour Cyberpunk 2077 sera donc disponible dès le 21 septembre prochain, soit cinq petits jours avant l’arrivée de Phantom Liberty.

Idris Elba fait la promotion de l’extension

Histoire de bien vendre ce DLC, CD Projekt Red a mis les petits plats dans les grands avec un nouveau trailer en CGI qui se concentre sur le personnage incarné par Idris Elba. Le moins que l’on puisse dire, ce que le résultat est très agréable à regarder même s’il n’est pas représentatif du jeu final, bien entendu. On a même droit à une autre vidéo de l’acteur (visible en fin d’article) où on peut le voir dans les coulisses, exprimer son amour pour le jeu.

Pour rappel, Phantom Liberty sera disponible dans Cyberpunk 2077 dès le 26 septembre prochain.