Cyberpunk 2077 sera jouable gratuitement sur PS5 et Xbox Series du 28 mars au 1er avril, mais seulement 5 heures

Si, maintenant qu’il est réparé et meilleur que jamais, vous souhaitez découvrir ce que vaut Cyberpunk 2077 mais que vous êtes toujours fébriles à l’idée de passer à la caisse, vous pourrez essayer le jeu gratuitement pendant 5 longues heures, quand vous le voulez à partir du 28 mars à 16 heures, jusqu’au 1er avril à 7 heures du matin. Cet essai gratuit à beau durer tout un grand week-end, CD Projekt Red ne veut pas non plus tout révéler et vous limitera donc à 5 heures de jeu, mais cette grosse démo vous donnera tout de même un aperçu significatif du jeu (même si ses premières heures sont réputées pour être les meilleures de l’expérience).

La seule condition pour tester cette démo, c’est d’avoir accès à une PS5 ou à une Xbox Series. Pas de démo sur PC, ni sur les consoles d’ancienne génération, qui ne sont de toute façon pas des bonnes plateformes pour le jeu.

Try out #Cyberpunk2077 for free!

Get a taste of Night City in a free trial coming soon to @PlayStation 5 and @Xbox Series X|S. Deets below 👇 pic.twitter.com/CTcs2Sm3ZJ

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 25, 2024