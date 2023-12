Vous pouvez dès maintenant télécharger la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 sur PC, PS5 et Xbox Series, qui promet d’ajouter des fonctionnalités importantes comme le système de métro ainsi que des modifications diverses, comme pour la conduite en moto ou bien certains combats de boss qui sont revus et corrigés.

Cette mise à jour gratuite arrive pile pour le jour du lancement de l’Ultimate Edition du jeu, qui devrait être l’édition définitive. Pour l’occasion, CD Projekt Red a partagé un nouveau trailer du jeu, qui met en avant ses deux vedettes que sont Idris Elba et Keanu Reeves.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition is out now on Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC! 🥳

Grab your digital or physical copy and experience every story Night City has to offer. ✨https://t.co/ypDLYjozJZ pic.twitter.com/IshfSsEnSy

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 5, 2023