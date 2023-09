Le résumé complet du Nintendo Direct du 14 septembre avec toutes les annonces (Paper Mario, Princess Peach…)

Vous trouverez ici toutes les annonces du Nintendo Direct, avec toutes les vidéos montrées durant l’émission.

Splatoon 3

Date de sortie : Printemps 2024

Le Nintendo Direct a débuté par un petit rappel sur Splatoon 3, qui nous rappelle qu’il doit toujours sortir une extension. Celle-ci se nommera « Tour de l’ordre », et se présentera comme une aventure qui sera surtout axée sur la partie solo du jeu. En revanche, pas de date précise mais ce nouveau contenu devrait arriver dans le courant du printemps 2024.

Mario vs Donkey Kong

Date de sortie : 16 février 2024

Comme à son habitude, Nintendo a décidé de recycler tous classiques et même ceux qui ont été quelque peu oubliés, comme le jeu Game Boy Advance Mario vs Donkey Kong. La rivalité reprend chez les deux personnages, dans une nouvelle version du jeu de puzzles où l’on contrôle Mario à la recherche de jouets mécaniques à son effigie. La sortie est prévue pour le 16 février 2024.

Prince of Persia: The Lost Crown

Date de sortie : 18 janvier 2024

Rien de très neuf à voir du côté de Prince of Persia: The Lost Crown, qui sortira en janvier prochain. On a simplement eu droit à un nouvel aperçu de gameplay pour cet épisode en 2D, avec quelques images en plus sur le fonctionnement des amulettes pour faire en sorte que notre personnage devienne plus fort.

Horizon Chase 2

Date de sortie : Aujourd’hui

Si vous cherchez des jeux de courses sur Switch, Horizon Chase 2 pourra peut-être vous faire de l’œil même s’il s’agit là d’un jeu mobile qui a été porté sur la console de Nintendo. Un portage qui aura au moins le mérite de pouvoir être joué jusqu’à quatre sur la même console, ce qui est toujours plus pratique que sur smartphones.

Super Crazy Rhythm Castle

Date de sortie : Prochainement

Super Crazy Rhythm Castle vous invite à explorer un château pas comme les autres en compagnie de vos amis, à travers de nombreux mini-jeux de rythme sur plusieurs genres de musiques. Un titre que l’on avait déjà vu auparavant et qui sortira aussi sur les autres plateformes.

Spy x Anya: Operation Memories

Date de sortie : 2024

Le manga Spy X Family va avoir droit à sa première adaptation d’envergure grâce à Spy x Anya: Operation Memories, un titre où l’on contrôlera la jeune télépathe dans le but de remplir diverses tâches, notamment à l’école Eden. Un jeu qui semble offrir une aventure tranquille avec quelques activités différentes, et on espère qu’il sera aussi drôle que l’oeuvre de base.

Super Mario RPG

Date de sortie : 17 novembre 2023

Super Mario RPG sera l’autre gros jeu Mario de cette fin d’année, et le remake nous a montré quelques images en plus. On y découvre aussi des nouveautés avec le fait de pouvoir frapper tous les ennemis d’un coup grâce au bon timing, mais tout le jeu sentira le neuf pour nous étant donné que le jeu n’était jamais arrivé jusqu’en Europe.

Another Code: Recollection

Date de sortie : 19 janvier 2024

Parmi les remakes et portages inattendus, on retrouve celui des deux jeux Another Code, sorti sur Nintendo DS et Wii. Deux jeux d’enquête où l’on suit l’histoire d’une jeune femme en quête de réponses à propos de son père, le tout sur une île qui cache de nombreux secrets. Des jeux que le grand public ne connaît pas forcément mais qui ont leur petite communauté, et qui vont ressortir dans une seule et même collection le 19 janvier prochain.

Princess Peach: Showtime

Date de sortie : 22 mars 2024

Le jeu centré sur Peach se nommera donc Princess Peach: Showtime et ce Nintendo Direct a permis de nous apprendre ce vers quoi on se dirige. Peach va donc devoir sauver un théâtre avec combattant divers ennemis, notamment grâce aux pouvoirs de rubans mais aussi avec des costumes spécifiques. Chaque costume aura son propre pouvoir, comme cette Peach kung-fu qui a l’air redoutable ou la Peach pâtissière pour faire de jolis choux sur les gros gâteaux.

SaGa Emerald Beyond

Date de sortie : 2024

La licence SaGa revient cette fois-ci avec un tout nouvel épisode qui nous propose une nouvelle fois de suivre le destin de 6 personnages différents dans des aventures uniques, le tout avec des combats au tour par tour. On notera le style visuel tout particulier de ce SaGa Emerald Beyond, qui pourra diviser.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Date de sortie : 14 février 2024

Le titre de cette compilation est des plus étranges (tout le monde sait que Tomb Raider = Lara Croft non ?), mais il est assez explicite. Vous pourrez bientôt redécouvrir les trois premiers épisodes de cette saga culte dans des versions remasterisées, avec la possibilité de switcher d’une version à l’autre à l’envie. Des nouvelles éditions conçues par Aspyr, décidément roi dans le domaine des remasters, qui a beaucoup œuvré sur des jeux Star Wars.

Le Retour de Détective Pikachu

Date de sortie : 6 octobre 2023

Puisqu’il sort dans quelques jours maintenant, le passage de Le Retour de Detective Pikachu était quelque peu obligatoire même si l’on commence déjà à connaître le jeu par coeur, étant donné qu’il a souvent montré la même chose ces derniers mois.

Battle Crush

Date de sortie : Printemps 2024

L’éditeur NCsoft a davantage l’habitude d’être aperçu sur des jeux exclusivement PC, mais son nouveau jeu Battle Crush sortira lui aussi sur Nintendo Switch. Dans ce jeu d’action aux allures de MOBA, on incarnera des Calixers (au nombre de 30) dans plusieurs modes de jeu, aussi bien du Battle Royale avec une map qui s’écroule sous nos pieds, que des duels ou des affrontements en équipe. Une bêta fermée se déroulera du 23 au 30 octobre et le jeu est prévu pour un lancement mondial au printemps 2024 sur Switch, Steam et Android.

Trombone Champ

Date de sortie : Aujourd’hui

L’hilarant Trombone Champ faisait déjà des ravages sur PC, mais il devrait être encore plus amusant sur Switch. Vous pourrez maintenant massacrer des morceaux cultes en jouant du trombone de la pire de manière, notamment grâce au motion gaming, qui promet quelques fous rires entre amis. Un portage qui est disponible là, maintenant, tout de suite.

Wartales

Date de sortie : Aujoiurd’hui

Après avoir séduit la communauté PC, le RPG de Shiro Games s’apprête à débarquer sur Switch. Wartales s’offre une sortie surprise sur Switch car vous pouvez dès à présent découvrir son univers sombre en achetant le jeu sur l’eShop.

Contra : Operation Galuga

Date de sortie : Prochainement

Konami ne s’est toujours pas décidé à faire revivre des licences cultes, mais il ramène au moins Contra sur le devant de la scène, avec Contra: Operation Galuga. L’éditeur Wayforward est aux manettes ici, dans une version qui contiendra plusieurs options de difficulté et de la coopération jusqu’à quatre.

Unicorn Overlord

Date de sortie : 8 mars 2024

VanillaWare, que l’on reconnait si vite grâce à sa patte artistique, s’est associé avec Atlus pour pondre Unicorn Overlord, un nouveau jeu de stratégie qui semble être un mélange des genres entre Fire Emblem, pour son système de combat, et Suikoden, pour ses dizaines et ses dizaines de héros à rassembler. Un titre à surveiller, qui sortira le 8 mars 2024.

Luigi’s Mansion 2 HD

Date de sortie : Courant été 2024

Déjà officialisé lors du dernier Nintendo Direct, Luigi’s Mansion 2 HD a cette fois-ci montré plus d’images de gameplay. Rien de bien neuf à l’horizon si ce n’est un tour du propriétaire si vous avez manqué cet épisode, dans lequel Luigi se frotte à nouveau à des fantômes dans plusieurs endroits comme une serre malfamée.

F-Zero 99

Date de sortie : Aujourd’hui

F-Zero est de retour ! Mais certainement pas de la manière dont tout le monde rêvait… Nintendo continue sa lubie des jeux « 99 » en l’adaptant à cette licence culte, ce qui ne devrait pas faire plaisir à tout le monde. Ici, il faut à tout prix éviter d’être le dernier du circuit tandis qu’il faut piloter prudemment pour ne pas trop abîmer sa carrosserie. Le jeu est disponible dès aujourd’hui pour les membres du Nintendo Switch Online. Oui, on aurait préféré un autre genre de retour.

Bandle Tale: A League of Legends Story

Date de sortie : 2024

Riot Games continue d’explorer l’univers de League of Legends avec un nouveau titre, Bandle Tale: A League of Legends Story. On découvrira donc un nouveau jeu de farming, ou un « crafting RPG » aux côtés de Teemo et d’autres personnages connus du MOBA, le tout dans un style visuel tout mignon et coloré. Sortie prévue courant 2024.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Date de sortie : 1er novembre 2023

L’autre jeu League of Legends est moins inédit puisque Song of Nunu nous est présenté depuis un moment déjà. On a simplement eu droit à quelques images en plus pour ce jeu d’aventure qui nous racontera le voyage de Nunu et de la créature Willump, et qui sortira le 1er novembre prochain.

WarioWare: Move It!

Date de sortie : 3 novembre 2023

WarioWare: Move It! nous fera visiblement aussi bien rire que bouger notre corps, puisque chaque mini-jeu nous demandera de prendre des poses particulières. De quoi créer de jolis instants entre amis, surtout avec 200 mini-jeux au compteur. On imagine qu’il fera un carton pour les fêtes de fin d’année.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Date de sortie : 23 avril 2024

Le successeur spirituel de Suikoden était présent afin de nous représenter son concept, qui nous demandera de réunir une centaine de héros, chacun disposant d’un background, avant de construire notre propre base évolutive. On a surtout après la date de sortie du titre. Après une longue attente, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sortira finalement le 23 avril prochain.

Eastward: Octopia

Date de sortie : Fin d’année 2023

On ne s’attendait pas forcément à revoir Eastward mais le jeu va s’offrir un DLC nommé Octopia, qui entraînera notre duo de protagonistes dans une nouvelle aventure où il devra cultiver la terre et apprendre à faire des rencontre pour le moins spéciales. Pas de date pour cette extension, simplement prévue pour les fêtes de fin d’année

Wargroove 2

Date de sortie : 5 octobre 2023

Wargroove 2 nous invite à livrer bataille sur mers et dans différentes contrées et sa présence lors du Direct nous donne clairement envie de le découvrir plus en détails. Ce qui tombe bien étant donné qu’il était là pour nous en dire plus sur sa date de sortie. Le titre arrivera donc dans quelques jours étant donné qu’il est prévu pour le 5 octobre.

Dave the Diver

Date de sortie : 26 осtоbrе 2023

Petit phénomène lors de sa sortie sur PC, Dave the Diver nage jusqu’à la Switch et devrait vous mettre en appétit. Ici, votre but est d’aller explorer les fonds marins pour y trouver de délicieux poissons à cuisiner le soir, dans un jeu d’aventure à la sauce RPG des plus sympathiques.

Mario Kart 8 Deluxe

Date de sortie : Fin d’année 2023

Un chapitre se termine sur Mario Kart 8 Deluxe, et pas n’importe lequel. Il s’agit de la dernière vague de DLC, qui a simplement montré un circuit ici tout en restant vague sur sa date de sortie, mais qui aura tout de même confirmé la présence de quatre pilotes en plus, à savoir Pauline, Peachette, Diddy Kong et Funky Kong, de quoi ravir celles et ceux qui attendaient ces personnages depuis un moment.

Among Us: The Fungie

Date de sortie : Octobre 2023

Tandis que son studio lutte actuellement contre la nouvelle politique de Unity, Among Us est venu nous présenter sa nouvelle map qui va se la jouer Lost, avec des membres d’équipage qui vont devoir survivre sur une île désolée après le crash de leur vaisseau.

Paper Mario : La Porte Millénaire

Date de sortie : 2024

L’annonce de fin n’était autre qu’un… nouveau remaster/remake. Et encore avec Mario, puisqu’il s’agit de la nouvelle version de Paper Mario : La Porte Millénaire, un jeu sorti initialement sur GameCube en 2004. un épisode très apprécié par les fans qui va donc enfin avoir sa version remasterisée avec des mécaniques et des visuels un peu plus modernes, idéal pour toutes celles et ceux qui étaient passés à côté à l’époque.

Plein de jeux sympathiques à découvrir dans ce Direct, ce qui n’enlèvera pas cette impression d’une émission de transition, qui sent bon la fin de vie pour la Switch. L’univers de Mario va visiblement nous occuper jusqu’au mois de mars, avec un peu d’overdose il est vrai, tandis que les remakes et remasters semblent être encore plus abondants que d’habitude. Un show qui manquait certainement de grandes annonces et d’un peu de fraîcheur, malgré des titres à surveiller