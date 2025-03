The Fading of Nicole Wilson, une aventure narrative « folk-horror » où l’on incarne une chasseuse de fantômes

Sans pack de protons

Ce jeu narratif développé par Daedalic Entertainment et One-O-Games semble se la jouer Firewatch dans un premier temps, avec des petits éléments nostalgiques (ce Nokia…), avant que l’ambiance devienne de plus en plus inquiétante. On incarne ici Brit, une jeune adolescente qui se prend pour une chasseuse de fantômes et qui va se rendre dans un hôtel assez inquiétant, avant de se rendre compte que sa petite escapade mène à des choses bien réelles et bien dangereuses.

Décrit comme étant un jeu baignant dans une ambiance « folk-horror », le titre misera sur sa gestion du son pour vous faire sursauter, tout en vous demandant de récolter divers indices à travers les décors et en résolvant de nombreux puzzles qui se présenteront à vous.

The Fading of Nicole Wilson sortira plus tard dans l’année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.