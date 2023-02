Crystal Dynamics et Eidos Montréal devraient sortir cinq jeux AAA d’ici 2028

En passant de la tutelle de Square Enix à celle d’Embracer, les studios Crystal Dynamics et Eidos Montréal ont vu leurs plans être totalement chamboulés, sans doute pour le mieux. Quoiqu’on puisse penser des deux éditeurs, Embracer semble être le plus enclin à miser aussi gros sur les licences populaires de ces studios que sur leurs licences dormantes, ce qui nous laisse espérer le retour de sagas trop longtemps mises au placard. On sait déjà qu’un nouveau Tomb Raider est en route chez Crystal Dynamics (avec la collaboration d’Amazon), mais ce sont en tout 5 AAA qui devraient nous arriver d’ici 5 ans chez les deux studios.

Allez, au moins un Deus Ex dans le lot, s’il vous plait

C’est Lars Wingefors, PDG d’Embracer, qui précise cela dans une mise à jour des projets à venir au sein du groupe (rapporté par VGC). Ce qui est assez intéressant de noter, c’est que Wingefors précise ce qu’il entend par un AAA en déclarant qu’il s’agirait de projets sur lesquels on compterait sur une force de travail d’environ 100 personnes, du moins durant le moment où le développement atteint son rendement le plus haut.

Il indique également que ces jeux auraient pour objectif de vendre minimum deux millions de copies, ce qui sans doute bien moins que ce que pouvait attendre Square Enix de ces deux studios. On imagine cependant qu’Embracer jugera au cas par cas, comme le PDG le souligne en cas de partenaires externes qui viendraient s’ajouter, comme Amazon avec Tomb Raider, où les prévisions seraient revues en conséquence.

Toutes ces précisions sont intéressantes puisque jusqu’ici, Embracer n’a compté que peu de AAA, du moins à l’échelle de l’immensité de son catalogue. Ce qui s’apprête drastiquement à changer puisque des Dead Island 2, Warhammer 40,000 : Space Marine II et d’autres arrivent dans les prochains mois, avec une prévision de 31 jeux AAA d’ici mars 2023, dont 17 seraient actuellement en pleine production.

On en compte pas moins de 11 chez Saber Interactive (dont Star Wars KOTOR Remake), mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les 5 prévus chez Crystal Dynamics et Eidos Montréal. Le prochain Tomb Raider est compris dans le lot, mais on ne sait pas si Perfect Dark, codéveloppé avec The Inititative pour le compte de Microsoft, fait partie de ces projets. Tout ce que l’on espère, c’est qu’un retour de Deus Ex est dans les tuyaux, et, rêvons un peu, un nouveau Legacy of Kain.