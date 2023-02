Dead Island 2 est tellement prêt qu’il sortira une semaine en avance

On a tellement l’habitude de voir des jeux être repoussés que de voir un titre prendre de l’avance tient presque du miracle. Il faut aussi rappeler que dans le cas de Dead Island 2, les reports, c’est presque tout ce que l’on connaît. Le titre de Dambuster Studios et de Deep Silver devait même nous arriver en ce mois de février avant d’être repoussé à la toute fin du mois d’avril. Mais on apprend aujourd’hui que le titre venait tout juste de passer gold, et qu’il pouvait donc se permettre de prendre un peu d’avance sur son retard.

La confrontation avec Star Wars est évitée

Dead Island 2 est passé gold 📀

Pour célébrer cela, votre voyage à HELL-A débutera une semaine plus tôt 🧟 🗓️ Le massacre de zombies commencera donc le 21 avril 2023 !#DeadIsland2 #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/MEZY4gFMPC — PLAION France 🎮 (@PLAION_FR) February 13, 2023

La première bonne nouvelle, c’est donc que Dead Island 2 vient tout juste de passer gold, ce qui veut dire que sa production est terminée et que le jeu est maintenant fin prêt pour être imprimé sur vos futurs blu-ray à l’usine. L’autre information qui a de quoi donner le sourire à celles et ceux qui attendent le titre, c’est le fait que le jeu ne sortira plus le 28 avril. Il faut désormais attendre Dead Island 2 pour le 21 avril prochain.

Une annonce étonnante qui est sans doute très calculée, puisqu’un certain Star Wars Jedi Survivor vient tout juste de glisser sa date de sortie au 28 avril. Arriver dans les bacs le même jour que cette suite très attendue n’était sans doute pas un bon plan pour Dead Island 2. Après tout, avec autant d’années de retard, il serait dommage de louper sa sortie à quelques jours près…

D’ici le 21 avril, vous pouvez toujours consulter notre preview du jeu pour plus d’informations. Dead Island 2 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.