Legacy of Kain : Crystal Dynamics dit avoir entendu la demande des fans, de quoi donner de l’espoir ?

Maintenant que Crystal Dynamics officie pour Embracer Group, le studio semble plancher sur plusieurs projets. En plus d’un nouveau Tomb Raider et le coup de main apporté à The Initiative pour développer Perfect Dark, le studio a récemment sondé sa communauté pour connaître ses envies concernant son portfolio de licences. Dans ce sondage, la partie consacrée à la série Legacy of Kain a beaucoup fait parler d’elle, à tel point que Crystal Dynamics a enregistré un record de réponses.

L’appel a été entendu

Ce sont près de 100 000 réponses à ce sondage sur Legacy of Kain qui ont été recueillies par le studio en quelques semaines. Un signal fort, qui n’est pas passé inaperçu chez Crystal Dynamics, qui a répondu à cet engouement via son PDG, Phil Rogers (propos relayés par VGC) :

« Nous voulions avoir la perspective de la communauté et sur ce que les joueurs recherchent si nous revisitons le pays de Nosgoth avec notre licence emblématique, Legacy of Kain. Dans le passé, nous avons constaté que les enquêtes obtenaient généralement entre 1 000 et 3 000 réponses, mais lorsque nous avons posé des questions sur Legacy of Kain, nous avons reçu plus de 100 000 réponses […] Rassurez-vous, nous vous entendons haut et fort, et nous continuerons à vous tenir au courant des possibilités à venir pour Legacy of Kain à l’avenir.»

Une déclaration qui a de quoi redonner de l’espoir à celles et ceux qui attendent de retrouver la série, d’une manière ou d’une autre. Crystal Dynamics reste tributaire des décisions d’Embracer Group, mais le fait que la communauté manifeste un tel intérêt ne passera sans doute pas inaperçu, même chez les grands patrons.