Un trailer explosif pour Warhammer 40,000: Space Marine II, avec une jolie édition collector

Focus Entertainment était décidément bien représenté lors de ces Game Awards, puisqu’en plus de la surprise qu’était Banishers: Ghost of New Eden, l’éditeur avait aussi des grosses licences qu’il souhaitait mettre en avant, comme Warhammer 40,000: Space Marine II. Le jeu nous avait plusieurs fois fait faux bond dans le passé en se retenant de montrer du gameplay, mais c’était pour mieux se réserver pour ce trailer qui met l’accent sur l’action, la violence et les explosions.

Une grosse édition collector avec une statuette

Les Space Marines ne font jamais dans la dentelle, ce qui se confirme ici avec le premier vrai trailer de gameplay du jeu. La mise en scène semble être à la hauteur pour nous offrir un spectacle que l’on espère être assez jouissif manette en mains. Nouvelles armures, nouvelles armes, cet épisode semble proposer pas mal de choses que les fans du premier épisode devraient apprécier.

En plus de cette présentation de gameplay qui a de quoi mettre l’eau à la bouche, l’édition collector du jeu a été confirmée. Pour la « modique » somme de 249,99 €, cette édition comprendra les éléments suivants :

Une boîte collector

Une statue du Lieutenant Titus contre un Tyranide

Un steelbook

Un artbook de 64 pages

Le DLC Macragge’s Chosen

Warhammer 40,000: Space Marine II sortira dans le courant de l’année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.