Embracer Group signale un changement de studio pour un AAA, Star Wars KOTOR Remake dans le viseur ?

Embracer Group s’est récemment illustré avec ses rachats d’importance, à commencer par celui de Middle-earth Entreprises cette semaine, et par ricochet, celui des droits sur les adaptations de la licence Le Seigneur des Anneaux. Une sacrée prise qui permet à l’éditeur de monter encore plus en puissance avec toujours plus de projets dans les tuyaux, dont beaucoup ne donnent pas de nouvelles. Comme Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, dont le développement avait visiblement été mis en pause.

Le remake change de mains ?

Suite aux rachats effectués cette semaine, Embracer Group a fait le point sur certains de ses projets. On s’intéresse ici à une déclaration en particulier, qui concerne un AAA qui n’est pas nommé :

« L’un des projets AAA du groupe est passé à un autre studio au sein du groupe. Cela a été fait pour s’assurer que le niveau de qualité réponde présent pour le titre. »

Si on relie ça aux informations données par Bloomberg il y a quelques semaines, tout laisse à penser que c’est bien de Star Wars KOTOR dont il s’agit. Il n’est pas impossible que le projet passe entre les mains de Saber Interactive, qui était arrivé en renfort pour soutenir Aspyr Media, dont la tâche semblait être bien trop élevée pour un studio comme celui-là.

Embracer déclare que le AAA en question (qui pourrait très bien être un autre titre) ne subira pas de report pour autant avec ce changement de studio. Une déclaration qui est naturellement impossible à croire, et qui est avant tout là pour rassurer les investisseurs. Changer de studio n’est pas une manœuvre anodine, et cela rajoute forcément des mois, voire des années de travail.

S’il s’agit bien de Star Wars KOTOR Remake, ne vous attendez pas à le voir cette année, et même 2023 semble être compromis à ce stade.