Crisol: Theater of Idols, l’un des nombreux jeux sous la bannière Blumhouse Games, annonce sa sortie cette année sur PC et consoles via un trailer

Gabriel, tié le sang

Lorsque Bioshock et Resident Evil se rencontrent, cela donne Crisol: Theater of Idols. Une aventure horrifique nous attend en Hispania, version cauchemardesque de l’Espagne, et plus précisément sur l’île de Tormentosa. On y incarne Gabriel, un soldat qui a un rapport bien particulier avec le sang.

Nous en sommes témoin assez rapidement dans le trailer, l’île de Tormentosa abrite un mal profond avec lequel nous allons devoir lutter. Des espèces de mannequin dérangeants et autres créatures monstrueuses se trouveront sur notre route, et les pouvoirs sanglants de Gabriel seront salutaires, en sachant que nous serons en mesure de les améliorer au fil de l’histoire.

Notre héros est en effet capable de drainer le sang de cadavres et d’autres sources pour ensuite faire fonctionner les différentes armes dont il disposera. Notons d’ailleurs la manière de recharger celles-ci, véritable sacrifice à chaque fois.

Mais attention, insérer des munitions via notre sang, c’est aussi baisser sa barre de santé. Il faudra donc gérer sa propre vie. Et outre les combats à l’arme à feu, nous ferons face à des énigmes dans la plus pure tradition des Resident Evil.

Crisol: Theater of Idols fera couler l’hémoglobine cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.