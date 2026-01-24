Crisol: Theater of Idols sortira dans quelques jours sur PC, PS5 et Xbox Series X/S

Plusieurs mois après notre prise en main, le jeu est donc fin prêt à sortir, et même très rapidement, puisqu’il sera entre nos mains dès le 10 février prochain. Une date annoncée au détour d’un nouveau trailer sanglant signé Vermila Studio, qui permet aussi d’aviser les joueurs et les joueuses qu’une démo est toujours disponible sur Steam.

Donde hay amor, hay dolor

Pour rappel, Crisol: Theater of Idols est un jeu d’action et horreur en vue à la première personne se déroulant en Hispania, une version quelque peu dégradée de l’Espagne, et plus précisément sur l’île maudite de Tormentosa. Vous y incarnerez Gabriel, un soldat aux capacités mystiques comme utiliser son propre sang en tant qu’arme mortelle quitte à se rapprocher d’autant plus de la mort. En améliorant les pouvoirs du sang, Gabriel va pouvoir ainsi infliger plus de dégâts, pourra se battre plus longtemps et obtenir des bonus en combat, mais au moindre faux pas, ce sera la mort assurée.

Crisol: Theater of Idols sera donc disponible dès le 10 février prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, au prix de 17,99$.