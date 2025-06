Constance, un superbe metroidvania 2D aux graphismes fait main, sortira le 24 novembre sur PC puis en 2026 sur consoles

Continuer à peindre

Rappelons que dans Constance, nous incarnons une jeune fille peintre qui se bat pour échapper un monde en perdition, créé par sa santé mentale déclinante. Un pitch pas des plus joyeux mais qui de nous livrer une histoire poignante. Ce qui est sûr, c’est que le jeu sera magnifique à traverser, et les images de cette nuit ne font que le confirmer.

On se délecte de ces extraits dans lesquels on voit le gameplay au pinceau s’exprimer. Si ce dernier sert à se battre contre les différentes menaces que l’on rencontrera, on peut voir qu’il est aussi très utile pour activer des mécanismes et rebondir sur des pièges pour progresser dans les six biomes que contiendra le jeu. On remarque également quelques pouvoirs, comme la glissade murale ou le dash.

Le metroidvania embarquera aussi une mécanique intéressante de corruption, où plus on utilisera les techniques du pinceau, plus on sera sujet à subir des altérations d’état. Notre héroïne pourra par ailleurs se renforcer en trouvant des inspirations à disposer ensuite dans un journal, lesquelles seront améliorables en récupérant des matériaux.

Constance débarquera donc le 24 novembre sur PC (via Steam), puis en 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.