Constance agitera son pinceau le 1er mai sur PS5, Xbox Series et Switch

Constance à l’heure printanière

Issu d’une inspiration tirée des plus grands comme Celeste et Hollow Knight, Constance offre un récit autour de la santé mentale par l’intermédiaire d’un platformer musclé, aérien, dynamique, proposant aussi des combats qui ne sont pas en reste. Jusqu’ici, pour les fans du genre, il était particulièrement dommage de ne pouvoir compter que sur le PC pour mettre la main dessus. Heureusement, ce sera du passé dans quelques mois puisque le titre édité par ByteRockers’ Games et PARCO GAMES connaîtra ce printemps une sortie console.

On retrouve dans Constance tous les ingrédients d’un metroidvania qui se veut un tantinet exigeant. Des phases de plateforme au poil, des pièges qui nous guettent au moindre faux pas, et surtout une exploration qui garantit son lot de secrets.

La clé d’un gameplay qui se veut fluide réside dans le pinceau de notre héroïne, qui lui permet de glisser sur des surfaces, de rebondir sur des pics ou encore de se battre. Avec six biomes uniques aux ennemis et aux personnages représentant la psyché de Constance, l’aventure pourra vous porter grand maximum durant une quinzaine d’heures, si vous comptez tout voir.

Une vingtaine d’euros, une durée de vie honnête, un univers charmant, un gameplay dynamique et donc désormais l’officialisation d’une disponibilité le 1er mai sur PS5, Xbox Series et Switch, tels sont les arguments faisant de Constance un indé qu’il ne sera bientôt plus excusable de louper.