Cette semaine dans l’équipe, Skizoboy eu la chance de rencontrer la jeune et talentueuse championne du tournoi « ABC Temtem Alpha Cup« , une jeune femme dénommée NekoBlakii. Elle a gentiment accepté de mettre quelques instants de côté son activité de dresseuse professionnelle pour répondre à quelques unes de nos questions, qui, nous l’espérons, vous aideront en tant que dresseur à trouver votre voie.

Entrevue avec une dresseuse confirmée

ActuGaming : Bonjour NekoBlakii et merci beaucoup de nous recevoir entre deux compétitions.

NekoBlakii : Bonjour, tout le plaisir est pour moi.

NekoBlakii, première question qui me brûle les lèvres, tout comme celles de nos lecteurs d’ailleurs, avec quel starter débuter l’aventure ?

Tout d’abord il faut savoir que chaque temtem donné aux joueurs par le jeu est verrouillé, que ce soit le sexe, le trait, ses stats ou sa forme Luma. De mon point de vue, je dirais que le meilleur starter pour rush l’aventure est Crystle grâce à son type cristal avec lequel il va pouvoir venir à bout de la grande majorité des temtems sur la première île. Il faut aussi savoir que Crystle est actuellement le seul starter capturable dans l’aventure sur la 3ème île, les deux autres le seront un peu plus tard.

Une question qui fait donc directement suite à celle des starters, il y a t’il des temtems que vous recommanderiez de capturer en priorité pour nos jeunes dresseurs/dresseuses ?

Dés la première île vous aurez l’occasion de rencontrer Ganki et Kaku qui font réellement partie des indispensables pour prendre un avantage certain sur l’aventure.

Un sujet un peu plus délicat maintenant, mais comment se faire de l’argent lorsque l’on est encore qu’un jeune dresseur sans expérience ?

Le seul moyen actuellement est de participer aux actions du mouvement LiberTem (FreeTem en VO). Si vous libérez des temtems, vous pourrez aller rencontrer un PNJ situé dans le bâtiment à côté de la pension sur la deuxième île. Celui ci vous récompensera en argent en fonction de la rareté et du niveau du temtem relâché. Vous m’êtes sympathique, je peux donc vous confier que vous trouverez parmi les temtems les plus rares et les mieux récompensés Oceara, Barnshe, Kinu, Shuine ou Crystle. Vous avez aussi un objectif hebdomadaire à accomplir qui vous permettra d’obtenir des items et des consommables.

En tant que dresseuse justement, êtes-vous sensible au mouvement Libertem et de quelle façon cette association à changer votre regard sur le monde ?

Écoutez … Avant je reconnais que je capturais des temtems juste pour la collection et je les laissais seuls dans le PC. Grâce à LiberTem je me suis rendue compte que ce n’est pas la vie qu’ils méritent. Je libère désormais tous les temtems qui ne me sont pas utiles. Et ça n’a rien à voir avec l’argent.

Il y a t’il des outils ou des objets indispensables que tout bon dresseur se doit d’avoir sur lui ?

Bien sûr ! J’en vois au moins trois :

La Cape du Couard, elle vous permettra de faire gagner de l’XP au porteur de cet objet même si il ne participe pas au combat. Le Leurre, qui permet au porteur de se faire automatiquement cibler par les temtems sauvages. C’est un item indispensable pour utiliser une fameuse technique de farm en minimisant votre perte de points de vie. Il faut que le Leurre soit équipé sur un temtem avec beaucoup de point de vie et qui peut tuer en un seul coup les temtems sauvages. La cape du Couard sur un temtem à entrainer et un Kinu équipé du trèfles à côté du porteur du Leurre. Pourquoi Kinu ? Tout simplement parce qu’il possède le trait Benefactor, qui fait que lorsqu’un allié perd des points de vie, cet allié récupère 10% de ses points de vies maximum. Et enfin le EggTimer, que vous recevrez à la suite d’une quête sur la 3ème île qui sera le meilleur ami de tous les éleveurs de temtem. Il vous permettra, une fois activé, d’avoir une indication sur le temps restant avant l’éclosion de vos œufs.

Voilà !

Si je vous demandais de me donner 4 choses à savoir sans réfléchir, que me répondriez-vous ?

En premier lieu, il faut savoir que les temtems évoluent après un certain nombre de niveaux. Ils n’ont pas de niveaux fixes. Si vous capturer un Skail niveau 5 et qu’il lui faut 17 niveaux pour évoluer, il changera de forme en Skunch au niveau 22.

En second lieu, les traits sont déterminés à l’évolution, si vous capturez un temtem et qu’il possède le trait N°1, son évolution aura également le trait N°1. Il faut aussi comprendre que les temtems utilisent de la stamina (endurance) pour pouvoir attaquer, si jamais vous utilisez plus de stamina que prévu, votre temtem puisera dans ses points de vie et ne pourra plus attaquer au prochain tour.

Et enfin, un temtem ne peut avoir que 2 altérations de statut sur lui. C’est à dire que si il est empoisonné et brûlé, et qu’un nouveau statut endormi lui est appliqué, c’est le statut le plus ancien qui disparaîtra.

Une question pour terminer, beaucoup de nos lecteurs se demandent : Quelles sont les clés de la réussite pour devenir une grande championne telle que vous ?

Pour devenir champion il suffit de comprendre deux choses. Tout d’abord, jouez les temtems qui vous plaisent, avec qui vous avez déjà lié des affinités et dont vous comprenez réellement la manière de les jouer. Ensuite, tout réside dans le mental. Il faut savoir tenir la pression durant la durée de toute la compétition et ne jamais se relâcher. On peut toujours remonter d’un match qu’on pense perdu d’avance ! Et n’oubliez pas, les équipes de temtems un peu exotiques sont souvent les plus surprenantes !

Une question bonus, pour le plaisir qui nous vient de nos lecteurs, où aimeriez vous vivre à la fin de votre carrière ?

Si je devais vivre sur un archipel, ce serait certainement sur Omninesie à Nanga, entre le volcan, la verdure et les îles au dessus des nuages, que demander de plus ?

