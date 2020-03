PS5 ou Xbox Series X ? Quelle est la meilleure console ? Tout du moins, sur le papier. Nous allons pouvoir vous proposer un tableau comparatif des caractéristiques techniques et vous montrer leur similarité ainsi que leur différence. C’est Microsoft qui avait dégainé le premier en lâchant les informations sur sa prochaine console avant que Sony ne réponde avec une vidéo de 52 minutes qui revient sur le côté hardware de la machine.

PS5 vs Xbox Series X : caractéristiques techniques

Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, les deux consoles ont des caractéristiques et systèmes de stockage plutôt similaires. Les différences principales se font au niveau du GPU avec un nombre de téraflops différents (10,3 pour la PlayStation 5 et 13 pour la Xbox Series X) ainsi que sur la capacité de stockage interne disponible (825Go pour la PlayStation 5 et 1To pour la Xbox Serie X).

Sur le papier donc la X Series X de Microsoft parait la plus puissante avec un GPU qui semble plus performant et une capacité de stockage plus élevée. Mais on sait dans le milieu que cela ne veut pas dire grand chose. On se rappelle, il y a deux générations, lors de la guerre que se livrait la PlayStation 3 et la Xbox 360 que la PS3 disposait d’une puissance bien plus élevée mais que les jeux étaient plus optimisés et donc plus jolis sur Xbox 360.

Bien sûr, ça, c’est sur le plan théorique. Beaucoup d’éléments rentrent en compte, comme l’optimisation de la machine, celles des jeux, mais aussi la fréquence cadencée qui permet d’afficher une certaine variabilité. Il faut aussi noter que du côté de la Xbox Series X, le RTX ne devrait pas piocher sur le GPU, tandis que Sony se vante de son SSD personnalisé qui devrait être sa fonctionnalité première pour la PS5.

Tout se jouera donc sur l’optimisation logiciel des constructeurs que cela soit sur le système d’exploitation ou encore la gestion du lancement des jeux et autres mises à jour. La technologie de disque dur SSD NVMe permettra non seulement de lancer les jeux bien plus vite car les textures seront chargées plus rapidement mais aussi de diminuer, voir de faire disparaître les longues copies en cours sans fin lors d’installation de mise à jour.

PS5 vs Xbox Series X : Rétrocompatibilité

Les deux géants du jeu vidéo font de la rétrocompatibilité un argument important au sein de leur communication. Et aujourd’hui, force est de constater que Sony a pris du retard sur Microsoft. Alors que chez la firme américaine, vous pourrez jouer à vos jeux sur les quatre générations précédentes, du côté japonais vous ne pourrez profiter que des jeux PlayStation 4 (les 100 plus joués au lancement). Une différence de taille qui pourrait jouer en faveur de Microsoft pour les plus nostalgiques d’entre vous.

Xbox Series X : Les quatre générations de consoles seront rétrocompatibles au lancement (on ne connait cependant pas le catalogue exact)

PS5 : « Un peu moins » d’une centaine de titres PS4 qui seront rétrocompatibles. Cela évoluera « rapidement »

On notera aussi que Microsoft propose une fonctionnalité que l’on espère voir sur sa rivale, avec la technologie Smart Delivery, qui permettra d’acheter une seule fois un jeu, qui sera ensuite adapté à toutes les consoles Xbox. Halo Infinite, Gears 5 mais aussi Cyberpunk 2077 en feront partie : si vous achetez votre jeu sur Xbox Series X, vous pouvez y jouer sur Xbox One. Microsoft a ouvert cette technologie aux éditeurs et développeurs, qui pourront l’utiliser ou non à leur guise, selon leur souhait.

Comparaison Manette Xbox et DualShock 5

Microsoft a déjà présenté sa nouvelle manette destinée à la Xbox Series X avec quelques améliorations notables. Celle-ci sera plus petite que la manette Xbox One X actuelle et elle bénéficiera d’un d-pad hybride (flèches directionnelles), comme sur la manette Elite. Notez également la présence d’un bouton « Share » qui vous permettra de prendre facilement des captures d’écrans ou de diffuser vos parties en stream (probablement en mettant en avant sa propre plateforme Mixer).

Du côté de Sony, la DualShock 5 devrait être une évolution logique de la DualShock 4. Pas de révolution au programme concernant le design, en revanche les fonctionnalités devraient vous immerger un peu plus lors de vos parties. Les gâchettes offriront différents niveaux de résistances et la manette dans son ensemble devrait bénéficier de la fonctionnalité de retour haptique, vous faisant ressentir différentes sensations et retours tactiles.

Les deux manettes se brancheront à priori en USB-C mais la DS5 n’étant pas encore officiellement présentée, difficile d’être affirmatif. On sait en revanche que du côté de chez Xbox, ils ont travaillé sur la vitesse de transmission des données entre la manette et la console en passant par un format d’onde radio propriétaire, censé être plus rapide que le Bluetooth traditionnel.

Une bataille loin d’être gagnée

Evidemment, cet article n’est absolument pas ici pour mettre de l’huile sur le feu. On le sait, les joueurs aiment être tatillons avec la fameuse guerre des consoles. Avoir un GPU plus performant et des caractéristiques brutes plus grosses ne veulent pas dire que Microsoft gagnera la bataille pour autant en termes de puissance.

A contrario, le gouffre pourrait aussi être plus marqué. Cela dépendra de comment les architectes ont pensé la chose et de quelle manière la console a été optimisée. Mais pas seulement, les développeurs joueront aussi un grand rôle dans leur facilité d’approche de ces nouveaux systèmes.

Quoiqu’il en soit, la nouvelle génération se dessine petit à petit. Les deux constructeurs optent pour une approche différente et n’utilisent pas la même stratégie. Que ce soit en termes de communication, mais aussi en termes de focus technique. De nombreuses surprises nous attendent encore forcément et il reste de longs mois avant de tout découvrir. Bien sûr, on vous invite à suivre tout cela en notre compagnie.