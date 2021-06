Chivalry II se prépare pour sa sortie avec un trailer de lancement sanglant

Le mois de juin est bien pris par l’E3 2021 et le Summer Game Fest, mais il est aussi riche en nouvelles sorties. Les amateurs de joutes en armures pourront d’ailleurs bientôt retrouver Chivalry II, qui nous rappelle qu’il est prêt à sortir avec son trailer de lancement.

Le bain de sang débute prochainement

Comme on peut s’y attendre avec ce Chivalry II, ce trailer est avant tout là pour montrer que ce FPS médiéval ne lésinera pas sur le sang et sur les têtes coupées, avec des batailles brutales qui semblent être encore plus denses qu’auparavant, avec de nombreux soldats à l’écran.

Chivalry II sera de sortie le 8 juin prochain sur PC via l’Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.