CES 2021 : Samsung dévoile ses nouvelles TV Neo QLED

Le CES 2021 bat actuellement son plein et c’est donc l’occasion pour la plupart des grands constructeurs de dévoiler leurs nouveautés pour l’année 2021, notamment au niveau des téléviseurs. Samsung ne déroge pas à la règle et arrive sur le marché avec sa gamme « Neo QLED« , afin de concurrencer LG, son voisin sud-coréen qui a également annoncé ses nouveaux modèles OLED et QNED.

Neo QLED, kézako ?

Il y a quelques années sortaient les gammes QLED du constructeur, technologie LCD améliorée, qui étaient censées faire armes égales avec les dalles OLED de ses concurrents. Si les derniers modèles en date profite d’une qualité d’image exceptionnelle, ils ne rivalisent toujours pas avec les derniers écrans OLED au niveau des contrastes ou de certains fonctionnalités gaming.

L’occasion pour Samsung d’arriver cette année avec sa nouvelle génération d’écran QLED, appelée « Neo QLED » , équipée d’un nouveau processeur pour l’occasion : le NEO Quantum Processor. Celui-ci permettra comme toujours d’améliorer la qualité de la source qui est envoyée vers le téléviseur, aussi bien un DVD/Blu-ray qu’un service de streaming, d’adapter le son en conséquence de l’action qui se passe à l’écran et d’autres réglages que l’utilisateur pourra évidemment choisir d’activer ou non.

La principale nouveauté de ces téléviseurs Neo QLED est que le rétro-éclairage utilisé derrière les dalles sont des mini-LED (à ne pas confondre avec les micro-LED bien plus chères et utilisées uniquement dans le monde professionnel pour le moment). Ces mini-LED permettront une meilleure répartition en zone des couleurs ainsi que l’augmentation du pic lumineux, pratique pour les écrans qui sont placés dans des pièces fort lumineuses.

Avec des gammes 4K et 8K, Samsung a encore peaufiné son système d’exploitation maison Tizen OS et proposera plus de réglages pour le gaming. Ainsi, les nouvelles TV du constructeur verront l’arrivée d’une « Samsung Game Bar » avec la possibilité de changer son format d’image. Il vous sera ainsi possible de basculer en un clic du mode 16/9 à un affichage 21/9 pour gagner en lisibilité horizontalement.

Des efforts ont été réalisé pour réduire l’input lag à son maximum même si aucune information précise n’a été communiquée et les modèles profiteront tous de la norme HDMI 2.1 (4K 120 FPS, 8K 60 FPS, ALLM, VRR, …) qui commence à devenir basique sur les téléviseurs haut de gamme.

Les téléviseurs seront séparés en deux gammes distinctes : 4K et 8K. Les diagonales iront de 50 à 85 pouces, sans précisions supplémentaires sur quels modèles profiteront des dalles les plus grandes. Au niveau des prix, ils n’ont pas encore été annoncés mais devraient débuter, pour la moins chère à 2000€.

Une autre innovation et non des moindres, vient étonnamment de la télécommande. Cette dernière est un modèle épuré qui fonctionne… à l’énergie solaire ! Composée avec 24% de plastique recyclé, Samsung a intégré une petite batterie ainsi qu’un panneau solaire au dos de la télécommande afin de recharger celle-ci avec la lumière naturelle de votre salon. Et si jamais cela n’était pas suffisant, vous avez quand même la possibilité de la recharger via un port micro-USB.

Cela permettrait entre autre, d’après le géant sud-coréen, d’économiser jusqu’à 99 millions de piles sur les 7 prochaines années. Une bonne intention qui confirme les envies des géants de la technologie à réduire leur empreinte carbone, ce qui n’est pas du tout une mauvaise chose.

D’autres dossiers concernant le CES 2021 sur les téléviseurs Sony et Panasonic arriveront dans les prochains jours, restez donc à l’affût sur le site ainsi que sur nos réseaux (Facebook, Twitter, Instagram).